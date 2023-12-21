На территории БСМП в Рязани высадили новые деревья

В сквере рязанской БСМП высадили новые деревья. К прежним зеленым насаждениям добавились молодые ели. Саженцы учреждению подарила компания «Капитал — строитель жилья».

Представители фирмы отметили, что существует научное исследование о роли деревьев в восстановлении пациентов. Согласно данным, больные, которые чаще любуются на зеленые кроны деревьев, поправляются быстрее, а их физическое и ментальное здоровье крепнет.

«Эстетический вид и приятный аромат хвои будет дарить посетителям приятные ощущения и способствовать скорейшему выздоровлению», — заметили в компании.