На Сахалине два восьмиклассника надругались над третьеклассником

На Сахалине два восьмиклассника надругались над третьеклассником. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Инцидент произошел 17 декабря в городе Долинске. Школьники устроили собрались в квартире 14-летнего мальчика. Там был его ровесник и мальчик из третьего класса. В какой-то момент восьмиклассники решили поиздеваться над младшим. Под угрозами закрыть его на балконе, мальчики надругались над ним.

После этого ребенок вернулся домой и рассказал обо всем родителям.

Полиция задержала школьников. Возбуждено уголовное дело по статье «Насильственные действия сексуального характера».