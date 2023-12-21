На Камчатке мать избила ребенка на улице

В Петропавловске-Камчатском женщина избила маленького ребенка на улице. Об этом пишет Life.

На опубликованных кадрах видно, как прохожие заступаются за малыша, которому три-четыре года.

Женщина била по голове и телу, не обращая внимания на то, что ребенок падал и плакал.

Увидев камеру, она попыталась прогнать очевидцев, но потом все же объяснила свое поведение «сдавшими нервами».

Представители Следственного комитета и прокуратуры региона уже начали проверку.