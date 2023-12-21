Мэрия подала жалобу на рязанский суд из-за возвращения дела по братьям-близнецам из Недостоева

Московский суд оставил дело без движения для предоставления доказательств о том, что братья имеюn право собственности на квартиру. Мэрия направляла в суд дополнительные пояснения. Однако Московский суд вернул дело

Рязанская мэрия подала жалобу на Московский районный суд из-за возвращения дела по братьям-близнецам из Недостоева. Об этом редакции РЗН. инфо сообщили в ведомстве.

Как отметили в мэрии, 9 ноября они подали в суд на асоциальных братьев-близнецов из Недостоева. Московский суд оставил дело без движения для предоставления доказательств о том, что братья имеюn право собственности на квартиру. Мэрия направляла в суд дополнительные пояснения. Однако Московский суд вернул дело.

«В настоящее время администрацией города Рязани в судебную коллегию по гражданским делам Рязанского областного суда подана частная жалоба на определение Московского районного суда о возврате искового заявления», — подчеркнули в ведомстве.

Напомним, в Недостоеве братья-близнецы завели 13 собак и заполнили мусором весь этаж подъезда. Позже у них изъяли животных. В рязанской мэрии искали способы, как помочь жителям Недостоева с проблемными соседями. Единственное, что удалось сделать администрации — отключить свет и газ в их квартире. Позже рязанцы пожаловались о нерешенной проблеме с асоциальными братьями-близнецами. Рязанская мэрия подала иск в суд.