Малков заявил, что в 2024 году в Рязань закупят еще три автобуса
Об этом он сообщил в четверг, 21 декабря, в прямом эфире.
Малков заявил, что в 2024 году в Рязань закупят еще три автобуса. Об этом он сообщил в четверг, 21 декабря, в прямом эфире.
По его словам, за полтора года на линию вышло всего 92 автобуса большого класса. До конца года придет еще 25. В 2024 году всего закупят 28. По его словам, весь транспорт оформляют в едином стиле, без рекламы.
Напомним, в 2024 году рязанская мэрия закупит 25 новых автобусов.