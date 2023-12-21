Малков: водители будут получать штрафы за выезд на выделенные полосы

Он заявил, что на полосах установлены камеры фото- и видеофиксации движения.

Губернатор Рязанской области Павел Малков заявил, что водители будут получать штрафы за выезд на выделенные полосы. Об этом он сообщил в прямом эфире в четверг, 21 декабря.

«На выделенных полосах установлены камеры фото- и видеофиксации движения, поэтому все нарушители будут получать штрафы», — сказал глава региона.

Напомним, рязанцы жаловались на то, что водители выезжают на выделенные полосы и создают пробки.