Малков: водители будут получать штрафы за выезд на выделенные полосы
Он заявил, что на полосах установлены камеры фото- и видеофиксации движения.
Губернатор Рязанской области Павел Малков заявил, что водители будут получать штрафы за выезд на выделенные полосы. Об этом он сообщил в прямом эфире в четверг, 21 декабря.
«На выделенных полосах установлены камеры фото- и видеофиксации движения, поэтому все нарушители будут получать штрафы», — сказал глава региона.
Напомним, рязанцы жаловались на то, что водители выезжают на выделенные полосы и создают пробки.