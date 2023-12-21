Малков прокомментировал жалобы рязанцев на загрязнение воздуха

Он назвал проблему одной из самых наболевших. Губернатор подчеркнул, что источников загрязнений множество, с каждым ведется работа.

В четверг, 21 декабря, в ходе прямого эфира губернатор Рязанской области Павел Малков прокомментировал жалобы горожан на выбросы.

Глава региона отметил, что это одна из самых наболевших проблем в области. Он подчеркнул, что источников загрязнений множество, но с каждым ведется работа.

«Вижу обращения, сам замечаю. Улучшение экологии в приоритете на данный момент. Непростая задача, которая требует усилий, системной работы и времени. Никто не замалчивает эту проблему, специально зачитал ее. Сейчас ведется работа в нескольких направлениях: обновляем лаборатории по контролю воздуха, прокуратура работает по объектам с промышленными выбросами и общественный транспорт переводится на экологическое топливо», — сообщил Малков.

Кроме того, губернатор подчеркнул, что идут переговоры с федеральными ведомствами для того, чтобы Рязанская область могла попасть в соответствующую программу по улучшению экологической ситуации.