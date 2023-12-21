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Малков пообещал решить проблему с запретом на строительство в Есенинской Руси в 2024 году
Губернатор отметил, что любая территория должна жить и развиваться, но при этом нельзя допустить и хаотичной застройки исторического места.

Павел Малков пообещал решить проблему с запретом на строительство в Есенинской Руси. Об этом он сообщил в четверг, 21 декабря, в ходе прямого эфира.

Малков отметил, что любая территория должна жить и развиваться, но при этом нельзя допустить и хаотичной застройки исторического места.

«Вопрос не простой, там много ограничительных документов. Работа идет большая. Я могу много рассказать про проектные документации, консультации с экспертами. Результат — идем по пути смягчениятребований без изменеия границ, корректируем документы. В следующем году вопрос будет решен», — отметил Малков.