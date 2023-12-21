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Голикова заявила о снижении общей смертности в России
По словам политика, общая смертность по сравнению с 2019 доковидным годом снизилась на 9,8%. Ожидаемая продолжительность жизни, по предварительным данным за 11 месяцев, составила 73,5 года.

В России снизилась общая смертность. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова на совете по стратегическому развитию и национальным проектам, пишет РИА Новости.

По словам политика, общая смертность по сравнению с 2019 доковидным годом снизилась на 9,8%. Ожидаемая продолжительность жизни, по предварительным данным за 11 месяцев, составила 73,5 года.

Ранее президент РФ Владимир Путин сообщил, что продолжительность жизни в России превысила допандемийный уровень, смертность же наоборот снижается, а младенческая смертность находится на историческом минимуме.