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Глава Крыма заявил, что конфликт на Украине можно завершить за пять дней
Это может произойти, по словам Сергея Аксенова, если Запад прекратит оказывать Киеву военную помощь.

Глава Крыма Сергей Аксенов рассказал, при каком условии можно завершить конфликт на Украине за пять дней. Слова политика приводит телеканал «Крым 24».

«Ничего им не светит. В военном плане никакой у них (украинских войск — ред.) перспективы абсолютно нет. Вопрос стоит только в том, когда Запад прекратит спонсировать Украину. Как только Запад прекратит военную помощь прямую, пять дней — на этом все закончится», — сказал Аксенов.

Ранее президент России Владимир Путин на пресс-конференции, говоря о возможности завершения конфликта на Украине, заявил, что имеются два варианта: «либо мы договоримся о демилитаризации, согласуем определенные параметры», либо вопрос будет решен силовым путем