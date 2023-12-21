Герасимов: главной задачей ВС РФ в зоне СВО в этом году было отражение контрнаступления

По его словам, ВСУ ценой колоссальных потерь смогли незначительно продвинуться на запорожском направлении, не сумев преодолеть даже тактическую зону российской обороны.

Основной задачей российских войск в зоне спецоперации в этом году было отражение контрнаступления ударной группировки ВСУ. Об этом заявил начальник Генштаба Герасимов.

По его словам, ВСУ ценой колоссальных потерь смогли незначительно продвинуться на запорожском направлении, не сумев преодолеть даже тактическую зону российской обороны.

Он отметил, что российские войска в ходе спецоперации успешно ведут активную оборону и расширяют зоны контроля.