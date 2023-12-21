Экс-министра Абызова приговорили к 12 годам колонии строгого режима

Его обвиняли в создании преступного сообщества и афере на четыре миллиарда рублей.

Бывшего министра по вопросам Открытого правительства РФ Михаила Абызова приговорили к 12 годам колонии строгого режима. Об этом сообщил Telegram-канал «RT на русском».

Экс-чиновника обвиняли в создании преступного сообщества и афере на четыре миллиарда рублей в период с апреля 2011 года по ноябрь 2014 года.

Также Абызова оштрафовали на 80 миллионов рублей.