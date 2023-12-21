А что в кино? «Новогодний ол инклюзив», «Феррари» и другие новинки

Четверг — традиционный день киноновинок. Афиша РЗН. инфо расскажет о картинах, которые рязанцы увидят на больших экранах уже на этой неделе.

Четверг — традиционный день киноновинок. Афиша РЗН. инфо расскажет о картинах, которые рязанцы увидят на больших экранах уже на этой неделе.

Действия российской комедии «Новогодний ол инклюзив» разворачиваются 31 декабря. Две семьи для встречи Нового года случайно бронируют один и тот же коттедж. Пока главы семейств конфликтовали, пропали дети. Теперь им нужно сплотиться: найти детей, принять роды, обезвредить преступников и доказать друг другу, что самое главное в жизни — семья.

«Феррари» — биографическая драма о жизни экс-гонщика Энцо Феррари. Чтобы круто поменять свою жизнь после утраты сына, он принимает участие в грандиозной гонке на выносливость Mille Miglia. Картина была номинирована на Золотого льва на Венецианском кинофестивале в 2023 году.

«Последний стрелок» — военно-биографическая драма из Великобритании с Пирсом Броснаном в главном роли. По сюжету 92-летний ветеран Второй мировой войны Арти Кроуфорд сбегает из дома престарелых в Северной Ирландии и отправляется во Францию, чтобы почтить память павших боевых товарищей в 75-летнюю годовщину высадки в Нормандии.

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