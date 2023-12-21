В поезде «Тюмень — Адлер» умерла 12-летняя девочка

В поезде «Тюмень-Адлер» скончался ребенок. Еще нескольким детям стало плохо. Об этом пишет Telegram-канал «112».

Группа детей из 125 человек возвращалась из поездки в Сибирь. В поезде сразу у нескольких проявились симптомы ОРВИ. Во время проезда Пензенской области, одной девочке стало сильно плохо. 12-летняя Вероника потеряла сознание и умерла.

Отмечается, что группу детей сопровождали двое врачей и медсестра. Они пытались оказать помощь, но спасти девочку не смогли. В Сердобске к спасению остальных детей подключилась бригада медиков РЖД. На тот момент четверо заболевших слегли с высокой температурой, еще у 30-и ребят были признаки простуды. В Саратовском Балашове группу уже ждали несколько бригад скорой помощи. Заболевших сняли с поезда.

Сейчас в ситуации разбирается следком и прокуратура.