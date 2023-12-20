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Зампред Рязоблдумы Николай Макариков вручил именные стипендии одаренным детям
В этом году именные стипендии получил 31 школьник.

Зампред Рязоблдумы Николай Макариков вручил именные стипендии одаренным детям. Об этом сообщили на сайте ведомства.

В среду, 20 декабря, в социально-культурном центре города Рыбное состоялась торжественная церемония вручения именных стипендий одаренным детям. В этом году стипендиатами стали победители и призеры Всероссийских, областных и районных олимпиад, конкурсов, соревнований и турниров. Учащихся и педагогов поздравили зампред рязанской областной Думы Николай Макариков и глава администрации Рыбновского района Елена Минкова.

В этом году именные стипендии получил 31 школьник. Николай Макариков отметил успехи ребят в учебе, спорте и творчестве, вручил именные стипендии и сладкие новогодние подарки.

«Вы все большие молодцы. Каждый из вас уже достиг определенных успехов и может этим гордиться. Продолжайте идти к своей цели, слушайте свое сердце. Успехов вам в учебе и выборе будущих профессий. И, конечно, будьте благодарны своим учителям, своим наставникам», — отметил Макариков.

Кроме того, наградами были отмечены педагоги, подготовившие стипендиатов, и учителя — победители и призеры Всероссийских метапредметных олимпиад и профессиональных конкурсов.