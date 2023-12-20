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«Вид сбоку»: сроки восстановительных работ в разрушенном доме на улице Пушкина сорваны
Работы должны были закончить 20 декабря, однако они все еще продолжаются.

Срок завершения работ по восстановлению дома на улице Пушкина, поврежденного больше года назад сорваны. Об этом сообщает издание «Вид сбоку».

Работы должны были закончить 20 декабря, однако они все еще продолжаются. Сзади дома стоят строительные леса, не восстановлены балконы, в подъездах нет дверей, вокруг лежат горы неиспользованных стройматериалов и строительный мусор. Не выполнена и внутренняя отделка в подъездах и квартирах.

Напомним, в двухэтажке произошел взрыв газа, в результате чего здание частично обрушилось. На встрече жителей дома с главой рязанского следкома Владимиром Никешкиным стало известно, что частично обрушенный дом признали аварийным и непригодным для жилья. Однако позже сообщалось, что мэрия не отказалась от планов восстановить здание. Рязанская мэрия попросила жителей разрушенного дома выехать из квартир до 14 августа. В конце августа администрация заключила договор с подрядчиком.