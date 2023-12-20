Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 20
Чтв, 21
Птн, 22
ЦБ USD 90.41 0.32 21/12
ЦБ EUR 99.05 0.47 21/12
Нал. USD 90.91 / 92.9 20/12 16:45
Нал. EUR 99.34 / 100.28 20/12 16:45
Новости
Итоги года New
Публикации
Как рязанцы планируют провести свои новогодние каникулы-2024
Журналист РЗН. инфо пообщался с горожанами и узнал у ту...
3 часа назад
417
Кто создает новогоднее настроение на улицах Рязани?
Рязань начала преображаться к новогодним праздникам.
Вчера 10:01
1 175
Проблема в равнодушии. Областной прокурор о помощи и поддержке инвалид...
Накануне Международного Дня инвалидов прокурор Рязанско...
3 декабря 13:55
11 597
Ректор РГРТУ Михаил Чиркин: информационные технологии — далеко не толь...
В воскресенье, 19 ноября, в Рязанском государственном р...
21 ноября 12:38
18 632
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
Рязанский Кремль
Рязанские Борки
Улицы Рязани
Интервью Павла Малкова
Игорь мурог: моя цель — сделать из РГУ опорный вуз в регионе
Руководитель компании «Мармакс» о покупке «М5 молла»
Все спецпроекты →
В Ставропольском крае предотвратили теракт

В Ставропольском крае предотвратили теракт. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По данным канала, теракт планировал 21-летний гражданин Узбекистана, работающий в Ставрополе на автомойке. По данным ФСБ, он был членом «Исламского государства"*. С 9 по 14 декабря он изготовил дома два взрывных устройства с поражающими элементами (гвоздями).

Как считает следствие, СВУ он планировал взорвать у здания правительства края на площади Ленина.

На мужчину возбудили дело по статье о подготовке к теракту. Если его признают виновным, ему грозит от 12 до 20 лет лишения свободы.

*организация признана террористической и запрещена в России.