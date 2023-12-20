В Ставропольском крае предотвратили теракт

В Ставропольском крае предотвратили теракт. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По данным канала, теракт планировал 21-летний гражданин Узбекистана, работающий в Ставрополе на автомойке. По данным ФСБ, он был членом «Исламского государства"*. С 9 по 14 декабря он изготовил дома два взрывных устройства с поражающими элементами (гвоздями).

Как считает следствие, СВУ он планировал взорвать у здания правительства края на площади Ленина.

На мужчину возбудили дело по статье о подготовке к теракту. Если его признают виновным, ему грозит от 12 до 20 лет лишения свободы.

*организация признана террористической и запрещена в России.