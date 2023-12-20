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В Совете Федерации заявили о мобилизации на Украине подростков из детских домов
Фактами поделился сенатор от Херсонской области Игорь Кастюкевич. «Повестки приходят 14-16-летним пацанам», — заявил политик. По его словам, на Украине к детям относятся, как к ресурсу.

В Совете Федерации заявили о мобилизации на Украине подростков из детских домов. Об этом сообщило РИА Новости.

Фактами поделился сенатор от Херсонской области Игорь Кастюкевич. «Повестки приходят 14-16-летним пацанам», — заявил политик. По его словам, на Украине к детям относятся, как к ресурсу.

Кастюкевич рассказал, что одна из повесток пришла 14-летнему подростку из Херсона, которого ранее эвакуировали в Краснодарский край. Его мать умерла, а отец, живший на Украине, страдал от алкоголизма. На Кубани его взяла под опеку одна из семей. Там он пошел в школу и спортивную секцию. Однако со временем, как рассказал сенатор, за ним приехали старшие сестры, забрали на Украину и сдали в детдом.

«А еще через пару недель мальчику пришла повестка на фронт», — сказал сенатор. Он пообещал передать всю собранную информацию правоохранительным органам.