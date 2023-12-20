В Санкт-Петербурге ввели масочный режим для массовых мероприятий

Масочный режим при проведении массовых новогодних, спортивных, культурных мероприятий ввели в Санкт-Петербурге с 20 декабря. Об этом сообщает ТАСС.

Соответствующее постановление подписала главный государственный санитарный врач по городу Наталия Башкетова.

«Руководителям всех организаций и учреждений независимо от форм собственности при организации и проведении массовых новогодних, спортивных, культурных мероприятий обеспечить: использование работниками организаций и учреждений средств индивидуальной защиты органов дыхания (масок)», — говорится в документе.