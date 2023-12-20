В Рязанской области возбудили дело о взятке в ссузе

Заведующего заочным отделением обвиняют в получении денег, студента — в даче взятки.

В Рязанской области возбудили дело о взятке в ссузе. Об этом сообщило региональное управление следкома.

По информации органа, заведующий заочным отделением учебного заведения получил от одного из учащихся 20,7 тысячи рублей. За это студенту должны были выставить положительные оценки экзамены, зачеты, прохождение практик без процедуры их сдачи.

На преподавателя завели дело о получении взятки, на студента — о ее даче. Оперативное сопровождение дела осуществляют сотрудники органов внутренних дел.

Проводятся следственные действия.