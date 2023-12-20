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В Рязанской области ускорили скорость мобильного интернета к Новому году

В Рязанской области ускорили скорость мобильного интернета к Новому году. Об этом сообщили в пресс-службе МТС.

МТС завершила масштабную программу модернизации сети в регионе. К новогодним мероприятиям, которые стартуют в Рязани с 23 декабря, скорость мобильного интернета увеличили на 30 процентов.

Дополнительное телеком-оборудование МТС установили на 180 площадках по всей Рязанской области, из них 140 локаций находится в самой Рязани. Скорость LTE выросла в историческом центре — на Лыбедском бульваре, на улице Почтовой, в Торговом городке, в Центральном парке культуры и отдыха, в Лесопарке, а также в местах проведения экскурсий по туристическим маршрутам «Твоя новогодняя Рязань» и автобусного новогоднего экспресса.

Новое качество сети в предновогодние дни стало доступно жителям райцентров и других населенных пунктов Рязанской области. К примеру, это Сасово, Кадом, Скопин, Вослебово Скопинского района, поселок Октябрьский Михайловского района, Рыбное, Перекаль и Ходынино Рыбновского района, Лесное Конобеево Шацкого района, Плахино Захаровского района, Касимов и села Касимовского района, Борки Шиловского района, Мушковатово Рязанского района и другие.

Благодаря проведенным работам даже в часы максимальной нагрузки на сеть рязанцы могут комфортно загружать тяжелый контент, смотреть фильмы в HD-качестве, играть в онлайн игры и общаться в соцсетях даже в часы пик.

«Мы постоянно отмечаем рост потребления мобильного интернета в Рязанской области, особенно динамика нарастает к праздникам. Поэтому к Новому году мы расширили полосу частотного спектра, увеличив емкость и скорость мобильного интернета. Особое внимание уделили главным праздничным площадкам, где в ближайшие три недели побывают десятки тысяч людей. Например, это Лыбедский бульвар, где у главной елки пройдет парад Дедов Морозов и Снегурочек, или резиденция Деда Мороза в Лесопарке. Новое качество сети позволит рязанцам и туристам ориентироваться в программе мероприятий, делиться впечатлениями в соцсетях, строить планы на новогодние каникулы и праздновать Новый год по видеосвязи с друзьями и родными, которые находятся даже на другом конце страны», — рассказал директор МТС в Рязанской области Александр Ляк.