В Рязанской области полицейские проведут рейды
Мероприятия направлены на пресечение нарушений ПДД автомобилями с поддельными регистрационными знаками и машинами, не зарегистрированными в установленном порядке.
В Рязанской области полицейские проведут рейды. Об этом сообщило региональное управление МВД.
Мероприятия состоятся в среду, 20 декабря.
Рейды направлены на пресечение нарушений ПДД автомобилями с поддельными регистрационными знаками и машинами, не зарегистрированными в установленном порядке. При обнаружении подобных транспортных средств, отмечают в полиции, водителей ждет административная ответственность.