В Рязанской области не будет онлайн-голосования на выборах президента России

Оно пройдет только в 29 регионах России.

Стали известны регионы, в которых можно будет проголосовать дистанционно на выборах президента России в 2024 году. Об этом сообщил Telegram-канал «РИА Новости».

Онлайн-голосование пройдет в 29 регионах России. Среди них — Москва, Владимирская, Липецкая, Нижегородская, и Московская области. Рязанской области в этом списке нет.

По оценке главы ЦИК Эллы Памфиловой, в дистанционном голосовании смогут принять участие 38 млн избирателей.