В Рязанской области изменили правила заключения договоров на догазификацию жилых помещений
В регионе увеличили сроки заключения договоров о подключении газового оборудования для тех, кто начал процесс догазификации до 31 декабря 2022 года и завершил его в 2023 году.
В Рязанской области изменили правила заключения договоров на догазификацию жилых помещений. Об этом сообщили в региональном минтруда.
В регионе увеличили сроки заключения договоров о подключении газового оборудования для тех, кто начал процесс догазификации до 31 декабря 2022 года и завершил его в 2023 году.
Отмечается, что условия о необходимости производства газового оборудования только на территории РФ исключается.
В ведомстве рассказали, что субсидия на догазификацию составляет до 100 000 руб.
Ее могут получить:
- инвалиды боевых действий;
- участники ВОВ;
- ветераны боевых действий;
- члены семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников ВОВ, ветеранов боевых действий;
- многодетные семьям;
- граждане и семьи с невысоким доходом.
Также с 1 января 2024 в перечень категорий граждан, которые могут получить субсидию, добавлены:
- участники СВО и члены их семей;
- инвалиды I группы и семьи воспитывают детей-инвалидов.
В этом году выплату получили более 170 жителей Рязанской области.
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