Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 20
Чтв, 21
Птн, 22
ЦБ USD 90.41 0.32 21/12
ЦБ EUR 99.05 0.47 21/12
Нал. USD 90.91 / 92.9 20/12 16:45
Нал. EUR 99.34 / 100.28 20/12 16:45
Новости
Итоги года New
Публикации
Как рязанцы планируют провести свои новогодние каникулы-2024
Журналист РЗН. инфо пообщался с горожанами и узнал у ту...
3 часа назад
417
Кто создает новогоднее настроение на улицах Рязани?
Рязань начала преображаться к новогодним праздникам.
Вчера 10:01
1 175
Проблема в равнодушии. Областной прокурор о помощи и поддержке инвалид...
Накануне Международного Дня инвалидов прокурор Рязанско...
3 декабря 13:55
11 597
Ректор РГРТУ Михаил Чиркин: информационные технологии — далеко не толь...
В воскресенье, 19 ноября, в Рязанском государственном р...
21 ноября 12:38
18 632
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
Рязанский Кремль
Рязанские Борки
Улицы Рязани
Интервью Павла Малкова
Игорь мурог: моя цель — сделать из РГУ опорный вуз в регионе
Руководитель компании «Мармакс» о покупке «М5 молла»
Все спецпроекты →
В Рязанской области изменили правила заключения договоров на догазификацию жилых помещений
В регионе увеличили сроки заключения договоров о подключении газового оборудования для тех, кто начал процесс догазификации до 31 декабря 2022 года и завершил его в 2023 году.

В Рязанской области изменили правила заключения договоров на догазификацию жилых помещений. Об этом сообщили в региональном минтруда.

В регионе увеличили сроки заключения договоров о подключении газового оборудования для тех, кто начал процесс догазификации до 31 декабря 2022 года и завершил его в 2023 году.

Отмечается, что условия о необходимости производства газового оборудования только на территории РФ исключается.

В ведомстве рассказали, что субсидия на догазификацию составляет до 100 000 руб.

Ее могут получить:

  • инвалиды боевых действий;
  • участники ВОВ;
  • ветераны боевых действий;
  • члены семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников ВОВ, ветеранов боевых действий;
  • многодетные семьям;
  • граждане и семьи с невысоким доходом.

Также с 1 января 2024 в перечень категорий граждан, которые могут получить субсидию, добавлены:

  • участники СВО и члены их семей;
  • инвалиды I группы и семьи воспитывают детей-инвалидов.

В этом году выплату получили более 170 жителей Рязанской области.

Дополнительную информацию можно узнать по телефону: 8 800 100 00 01