В Рязанской области изменили правила заключения договоров на догазификацию жилых помещений

В регионе увеличили сроки заключения договоров о подключении газового оборудования для тех, кто начал процесс догазификации до 31 декабря 2022 года и завершил его в 2023 году.

В Рязанской области изменили правила заключения договоров на догазификацию жилых помещений. Об этом сообщили в региональном минтруда.

В регионе увеличили сроки заключения договоров о подключении газового оборудования для тех, кто начал процесс догазификации до 31 декабря 2022 года и завершил его в 2023 году.

Отмечается, что условия о необходимости производства газового оборудования только на территории РФ исключается.

В ведомстве рассказали, что субсидия на догазификацию составляет до 100 000 руб.

Ее могут получить:

инвалиды боевых действий;

участники ВОВ;

ветераны боевых действий;

члены семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников ВОВ, ветеранов боевых действий;

многодетные семьям;

граждане и семьи с невысоким доходом.

Также с 1 января 2024 в перечень категорий граждан, которые могут получить субсидию, добавлены:

участники СВО и члены их семей;

инвалиды I группы и семьи воспитывают детей-инвалидов.

В этом году выплату получили более 170 жителей Рязанской области.

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