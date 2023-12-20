В Рязанской области 21 декабря ожидается дождь и до +4 градусов
Прогноз погоды опубликовало региональное управление МЧС.
В Рязанской области в четверг, 21 декабря, ожидается дождь и до +4 градусов. Прогноз погоды опубликовало региональное управление МЧС.
Будет облачная погода. Ночью ожидаются небольшие осадки (дождь, мокрый снег), местами умеренные, местами гололед. Днем местами возможны небольшие осадки. Гололедица. Ветер юго-западный, 7-12 м/c.
Ожидаемая температура воздуха по региону ночью -3, +2 градуса, днем -1, +4 градуса.