В Рязани задержали мужчину, объявленного в федеральный розыск

Инцидент произошел во вторник, 19 декабря. Во время патрулирования полицейские заметили подозрительного мужчину на улице Октябрьской. При виде правоохранителей он попытался скрыться в ближайшем дворе.

В Рязани задержали мужчину, объявленного в федеральный розыск. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Инцидент произошел во вторник, 19 декабря. Во время патрулирования полицейские заметили подозрительного мужчину на улице Октябрьской. При виде правоохранителей он попытался скрыться в ближайшем дворе.

Сотрудники ППСП остановили прохожего и выяснили, что этот 35-летний рязанец подозревается в совершении кражи, на него возбуждено уголовное дело. Мужчина скрывался от полиции и был объявлен в федеральный розыск.

Патрульные доставили подозреваемого в отдел полиции, где его передадут инициаторам розыска.