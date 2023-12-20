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В Рязани за коррупционные преступления осудили бывшую начальницу станции Дягилево и ее мужа
Дело рассматривал Московский райсуд.

В Рязани за коррупционные преступления осудили бывшую начальницу станции Дягилево и ее мужа. Об этом сообщила пресс-служба Рязанской транспортной прокуратуры.

Суд установил, что с 2015 по 2020 года женщина путем взяток за совершение законных действий, либо путем мошенничества, получила денежные средства от руководителей предприятий на сумму 350 тысяч рублей. Также она злоупотребляла служебным положением, использовав в личных целях имущество РЖД. Этим она причина ущерб на сумму более одного миллиона рублей.

Посредником при получении денег был ее муж. Ранее он, занимав одну из руководящих должностей Рязанского центра организации работы железнодорожных станций, в 2016—2018 годах нелегально привлек работника в качестве личного водителя.

Подсудимые признали вину. Московский райсуд признал их виновными. Бывшую начальницу станции Дягилево приговорили к 6,5 годам лишения свободы условно с испытательным сроком пять лет со миллионом рублей штрафа. Также ей на 2,5 года запретили заниматься деятельностью, связанной с организацией работы железнодорожного транспорта.

Ее мужу назначили штраф в размере 430 тысяч рублей. Также его на год лишили права заниматься деятельностью, связанной с организацией работы железнодорожного транспорта.

Ущерб РЖД не возмещен.

Приговор в законную силу не вступил. Также отмечается, что взяткодателей освободили от уголовной ответственности по основанию, предусмотренному примечанием к ст. 291 УК РФ.