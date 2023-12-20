В Рязани случился обрыв контактной сети троллейбуса

Инцидент произошел в среду, 20 декабря, примерно в 4:30, на Дягилевском посту при провозе негабаритного груза.

В Рязани случился обрыв контактной сети троллейбуса. Об этом сообщила пресс-служба горадминистрации.

Инцидент произошел в среду, 20 декабря, примерно в 4:30, на Дягилевском посту при провозе негабаритного груза.

Отмечается, что на месте работают две машины для ремонта сети и две бригады электромонтеров УРТ. Работы планируют завершить до обеда среды, 20 декабря. По информации мэрии, на троллейбусном маршруте № 1 будут работать шесть машин марки МАЗ с автономным ходом.