В Рязани новогодние мероприятия начнутся с парада Дедов Морозов и Снегурочек

Рязанцев и гостей города приглашают ощутить новогоднее настроение и окунуться в атмосферу настоящего волшебства.

В субботу, 23 декабря, в 16:00 пройдет парад Дедов Морозов и Снегурочек. Главные новогодние герои пройдут по Лыбедскому бульвару до Цирка. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

После у елки состоится концертная программа с презентацией городских новогодних проектов.

Рязанцев и гостей города приглашают ощутить новогоднее настроение и окунуться в атмосферу настоящего волшебства.

Напомним, что массовые гуляния продлятся до 8 января. В эти дни в городе запланировано более 60 праздничных мероприятий. Основными площадками празднования Нового года станут Лыбедский бульвар, улица Почтовая, Торговый городок и Лесопарк, ЦПКиО.