В Рязани елочные игрушки времен СССР продают за полмиллиона

В Рязанской области елочные игрушки времен СССР оценили в сотни тысяч рублей. Всего на сайте «Авито» редакция обнаружила восемь соответствующих объявлений.

В Рязанской области елочные игрушки времен СССР оценили в сотни тысяч рублей. Всего на сайте «Авито» редакция обнаружила восемь соответствующих объявлений.

Самые дорогие украшения стоят 550 тысяч рублей. Их продают в Каширинском сельском поселении Александро-Невского района. Уточняется, что цена указана за каждую.

Одна из игрушек в форме совы, другая — в виде девушки в платке. Остальные — больше похожи на фрукты, шишки и лампы.

Еще один житель поселка Октябрьский Михайловского района продает украшения за 450 тысяч рублей. Всего в его коллекции — 68 игрушек в виде шишек, домиков, часов, грибов, фруктов и овощей.

Житель Щацкого городского поселения выставил на продажу одну игрушку в форме попугая за 270 тысяч рублей. В описании к объявлению указано, что это украшение советской эпохи из стекла с подвесом и почти «как новое».

Рязанец из Железнодорожного района выставил игрушки за 200 тысяч рублей. Отмечается, что украшения продаются оптом или поштучно. В коллекции жителя игрушки в виде овощей, грибов, животных и шишек.

Следующий житель Дядьковского сельского поселения продает игрушки за 150 тысяч рублей. В его коллекции украшения в виде домика, грибов, шишек, животных. Указывается, что игрушки старинные.

Также за 150 тысяч продает игрушки житель Железнодорожного района Рязани. По словам автора объявления, украшения редкие.

Еще один житель из рязанского Железнодорожного района выставил на продажу игрушки за 100 тысяч рублей. По информации автора публикации, советские украшения в хорошем состоянии. Судя по фото, они в виде шишек и шаров.

Завершает подборку чемодан с советскими игрушками за 80 тысяч рублей из Советского района Рязани. Причем сначала продавали товар за 100 тысяч. В описании указывается, что украшения якобы начала 90-х годов. Отмечается, что игрушки подойдут для коллекционеров или желающих «перепродать дороже». На фото видно украшения в форме шаров, шишек, попугаев.