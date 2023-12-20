Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 20
Чтв, 21
Птн, 22
ЦБ USD 90.41 0.32 21/12
ЦБ EUR 99.05 0.47 21/12
Нал. USD 90.91 / 92.9 20/12 16:45
Нал. EUR 99.34 / 100.28 20/12 16:45
Новости
Итоги года New
Публикации
Как рязанцы планируют провести свои новогодние каникулы-2024
Журналист РЗН. инфо пообщался с горожанами и узнал у ту...
3 часа назад
417
Кто создает новогоднее настроение на улицах Рязани?
Рязань начала преображаться к новогодним праздникам.
Вчера 10:01
1 175
Проблема в равнодушии. Областной прокурор о помощи и поддержке инвалид...
Накануне Международного Дня инвалидов прокурор Рязанско...
3 декабря 13:55
11 597
Ректор РГРТУ Михаил Чиркин: информационные технологии — далеко не толь...
В воскресенье, 19 ноября, в Рязанском государственном р...
21 ноября 12:38
18 632
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
Рязанский Кремль
Рязанские Борки
Улицы Рязани
Интервью Павла Малкова
Игорь мурог: моя цель — сделать из РГУ опорный вуз в регионе
Руководитель компании «Мармакс» о покупке «М5 молла»
Все спецпроекты →
В Рязани елочные игрушки времен СССР продают за полмиллиона
В Рязанской области елочные игрушки времен СССР оценили в сотни тысяч рублей. Всего на сайте «Авито» редакция обнаружила восемь соответствующих объявлений.

В Рязанской области елочные игрушки времен СССР оценили в сотни тысяч рублей. Всего на сайте «Авито» редакция обнаружила восемь соответствующих объявлений.

Самые дорогие украшения стоят 550 тысяч рублей. Их продают в Каширинском сельском поселении Александро-Невского района. Уточняется, что цена указана за каждую.

Одна из игрушек в форме совы, другая — в виде девушки в платке. Остальные — больше похожи на фрукты, шишки и лампы.

Еще один житель поселка Октябрьский Михайловского района продает украшения за 450 тысяч рублей. Всего в его коллекции — 68 игрушек в виде шишек, домиков, часов, грибов, фруктов и овощей.

Житель Щацкого городского поселения выставил на продажу одну игрушку в форме попугая за 270 тысяч рублей. В описании к объявлению указано, что это украшение советской эпохи из стекла с подвесом и почти «как новое».

Рязанец из Железнодорожного района выставил игрушки за 200 тысяч рублей. Отмечается, что украшения продаются оптом или поштучно. В коллекции жителя игрушки в виде овощей, грибов, животных и шишек.

Следующий житель Дядьковского сельского поселения продает игрушки за 150 тысяч рублей. В его коллекции украшения в виде домика, грибов, шишек, животных. Указывается, что игрушки старинные.

Также за 150 тысяч продает игрушки житель Железнодорожного района Рязани. По словам автора объявления, украшения редкие.

Еще один житель из рязанского Железнодорожного района выставил на продажу игрушки за 100 тысяч рублей. По информации автора публикации, советские украшения в хорошем состоянии. Судя по фото, они в виде шишек и шаров.

Завершает подборку чемодан с советскими игрушками за 80 тысяч рублей из Советского района Рязани. Причем сначала продавали товар за 100 тысяч. В описании указывается, что украшения якобы начала 90-х годов. Отмечается, что игрушки подойдут для коллекционеров или желающих «перепродать дороже». На фото видно украшения в форме шаров, шишек, попугаев.