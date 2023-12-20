В России ввели обязательную сертификацию электросамокатов

Помимо сертификации, для электросамокатов ввели ограничения скорости.

В России ввели обязательную сертификацию электросамокатов. Об этом пишет РИА Новости.

Глава Минпромторга Дениса Мантуров рассказал, что введение обязательной сертификации призвано предотвратить участившиеся случаи причинения вреда жизни и здоровью граждан. Помимо сертификации, для электросамокатов ввели ограничения скорости, что позволит снизить количество ДТП.

Кроме того, обязательной сертификации теперь подлежат электродвигатели. Эти решения приняли по итогам заседания госкомиссии по антиконтрафакту.