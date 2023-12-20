В России снова выросли цены на яйца

Отмечается, что в различных субъектах страны наблюдался разный уровень роста цен, варьирующийся от 0,1 до 14,4%.

За последнюю неделю цены на куриные яйца в России выросли на 4,6%. Об этом сообщает Росстат.

«За период с 12 по 18 декабря 2023 года выросли цены на яйца куриные — на 4,6%", — говорится в докладе федеральной службы.

Отмечается, что в различных субъектах страны наблюдался разный уровень роста цен, варьирующийся от 0,1 до 14,4%.

В то же время, в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре цены остались без изменений.