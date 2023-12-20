В России подорожал набор продуктов для салата «Оливье»

Из трех вариантов самым недорогим оказался вегетарианский. Это связано с тем, что в стране подорожали яйца.

В 2023 году набор продуктов для оливье подорожал в России в среднем на 8,7%, до 205 рублей. Об этом сообщают в Центре стратегических разработок, пишет РИА Новости.

Дороже всего приготовить этот салат с вареной колбасой получится на Чукотке. Там его стоимость достигает порядка 478 рублей.

«Самым недорогим оливье с колбасой можно назвать тот, что будут делать хозяйки в Республике Мордовия, — около 161 рубля», — передает РИА Новости информацию из ЦСР.

Уточняется, что стоимость приведена на 800 грамм салата.

Из трех вариантов самым недорогим оказался вегетарианский оливье. Это связано с тем, что в стране подорожали яйца.