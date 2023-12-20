В Подмосковье обнаружили труп исполнительного директора IT-подразделения «Россельхозбанка»

Трагедия произошла в Мытищах.

В Подмосковье под окнами дома обнаружили исполнительного директора IT-подразделения «Россельхозбанка» Леонида Стишковского. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

Трагедия произошла в Мытищах.

Как рассказала его жена следователям, во вторник, 19 декабря, у мужчины случился психоз. Он кричал, бегал, бил женщину и постоянно выбегал на лестничную клетку. В частности, он вспоминал фильм «Пятый элемент» и кричал, что «он Бог».

Женщина вызвала «скорую». С врачами приехал и полицейский. Вместе они пытались успокоить Стишковского — в разные моменты он то возвращался в адекватное состояние, то впадал в психоз. В какой-то момент он выбежал из рук медиков и побежал на балкон.

По словам жены, раньше он так не вел себя, однако долгое время он был в депрессии из-за болезни сына. В смерти мужа женщина винит медиков — по ее словам, они могли сделать успокоительный укол.