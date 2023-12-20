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В Подмосковье нашли тело девушки с выколотыми глазами

В Подмосковье на берегу озера Рабиновское нашли тело девушки с выколотыми глазами и признаками изнасилования. Об этом пишет Shot.

Утром 16 декабря 27-летняя Кристина поссорилась со своей 62-летней мамой. Она приревновала ее к старшей сестре и племянникам. В седьмом часу утра она ушла из дома. Через 15 минут девушка созвонилась с мамой и больше на звонки не отвечала. Через три часа ее телефон отключился.

На следующий день мать обратилась в полицию, волонтеры из «Лиза Алерт» начали поиски. В ночь на вторник тело Кристины нашли на берегу озера в Богородском городском округе, примерно в 2,5 км от деревни Мишуково. Оба глаза девушки были выколоты, а ее штаны — спущены до колен. Из личных вещей у девушки пропала банковская карта.

Тело девушки забрали на экспертизу для установления точной причины смерти. Полиция разбирается в обстоятельствах происшествия и выясняет детали случившегося.