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В Подмосковье мужчина насмерть забил девушку молотком

В Воскресенске задержали 40-летнего мужчину по подозрению в убийстве своей возлюбленной. Об этом сообщили в пресс-службе регионального следкома.

Инцидент произошел 19 декабря в деревне Губино. Между парой произошел конфликт на бытовой почве. Мужчина взял молоток и нанес множественные удары по телу возлюбленной. Девушка скончалась на месте.

После этого мужчина позвонил в полицию и сознался в преступлении. В ближайшее время ему изберут меру пресечения.