В Омске в мусорном контейнере нашли пакет с телом новорожденной девочки

В Омске 18 декабря в контейнере на мусорной площадке нашли пакет с телом новорожденной девочки. Об этом пишет РЕН ТВ со ссылкой на собственный источник.

Мертвого ребенка на улице Малиновского обнаружил мужчина, который выносил мусор. Он и сообщил об увиденном в полицию.

Экспертиза показала, что девочка родилась живой вне больницы. По предварительным данным, смерть наступила от переохлаждения.

Возбуждено уголовное дело. Следователи разыскивают мать погибшей.