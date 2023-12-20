В Омске в мусорном контейнере нашли пакет с телом новорожденной девочки
В Омске 18 декабря в контейнере на мусорной площадке нашли пакет с телом новорожденной девочки. Об этом пишет РЕН ТВ со ссылкой на собственный источник.
Мертвого ребенка на улице Малиновского обнаружил мужчина, который выносил мусор. Он и сообщил об увиденном в полицию.
Экспертиза показала, что девочка родилась живой вне больницы. По предварительным данным, смерть наступила от переохлаждения.
Возбуждено уголовное дело. Следователи разыскивают мать погибшей.