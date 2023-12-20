В Московской области у входа в военкомат на людей упала глыба льда
Инцидент произошел в Люберцах. Пострадали четверо, двое находятся в тяжелом состоянии.
В Московской области у входа в военкомат на людей упала глыба льда. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.
Инцидент произошел в Люберцах.
Отмечается, что у военкомата в среду, 20 декабря, собралась очередь из людей, собиравшихся встать на учет по прописке. В этот момент с крыши на головы упали несколько кусков льда.
Пострадали четыре человека. Их отвезли в нейрохирургическое отделение. Отмечается, что двое находятся в тяжелом состоянии.