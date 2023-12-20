В Московской области у входа в военкомат на людей упала глыба льда

Инцидент произошел в Люберцах. Пострадали четверо, двое находятся в тяжелом состоянии.

В Московской области у входа в военкомат на людей упала глыба льда. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

Инцидент произошел в Люберцах.

Отмечается, что у военкомата в среду, 20 декабря, собралась очередь из людей, собиравшихся встать на учет по прописке. В этот момент с крыши на головы упали несколько кусков льда.

Пострадали четыре человека. Их отвезли в нейрохирургическое отделение. Отмечается, что двое находятся в тяжелом состоянии.