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В московской квартире обнаружили тела матери и сына

Тела мужчины и его 90-летней матери обнаружили в квартире на Банном переулке в Москве. Как сообщил источник РЕН.ТВ.

Страшную находку сделали после того, как соседи пожаловались, что из квартиры исходит трупный запах. Дверь была закрыта изнутри, поэтому квартиру решили вскрыть с помощью сотрудников МЧС.

«Внутри на стуле обнаружили тело женщины 1933 года рождения. У ее ног лежал разлагающийся труп ее 57-летнего сына», — рассказал источник.

Предварительно, смерть пенсионерки и мужчины наступила около двух-трех недель назад.

Проводится проверка.