В Калининграде в ДТП погиб маленький ребенок
В Калининграде в ДТП погиб маленький ребенок. Об этом сообщает РЕН. ТВ со ссылкой на ГИБДД.
Как стало известно, водитель легковушки не справился с управлением и наехал на отбойник. В ДТП пострадали два пассажира — женщина и полуторагодовалый малыш.
Прибывшие на место происшествия специалисты медицины катастроф не смогли спасти ребенка, а женщину доставили в больницу.
Предположительно, малыш находился в автомобиле без детского кресла.
Сотрудники ГИБДД устанавливают детали аварии.