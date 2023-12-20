В Калининграде в ДТП погиб маленький ребенок

В Калининграде в ДТП погиб маленький ребенок. Об этом сообщает РЕН. ТВ со ссылкой на ГИБДД.

Как стало известно, водитель легковушки не справился с управлением и наехал на отбойник. В ДТП пострадали два пассажира — женщина и полуторагодовалый малыш.

Прибывшие на место происшествия специалисты медицины катастроф не смогли спасти ребенка, а женщину доставили в больницу.

Предположительно, малыш находился в автомобиле без детского кресла.

Сотрудники ГИБДД устанавливают детали аварии.