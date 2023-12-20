В Иркутской области подросток ударил одноклассника ножом в грудь

Инцидент произошел в деревне Рубахина Нижнеудинского района.

В Иркутской области подросток ударил одноклассника ножом в грудь. Об этом сообщил Telegram-канал SHOT.

Инцидент произошел в деревне Рубахина Нижнеудинского района в понедельник, 18 декабря.

По информации источника, 14-летний подросток перед первым уроком подошел к однокласснику, с которым у него был конфликт, и ударил ножом в грудь.

Пострадавшего экстренно госпитализировали в районную больницу, у него проникающее ранение грудной клетки. За его жизнь борются врачи.

Нападавшего задержали. Он состоит на учете в полиции за уничтожение чужого имущества, однако его не привлекали к ответственности из-за возраста. Также отмечается, что мальчик воспитывается в неполной семье. Его мать состоит на учете в органах за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.

Полиция начала проверку. Уголовное дело пока не возбуждено.