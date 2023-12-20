Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 20
Чтв, 21
Птн, 22
ЦБ USD 90.41 0.32 21/12
ЦБ EUR 99.05 0.47 21/12
Нал. USD 90.91 / 92.9 20/12 16:45
Нал. EUR 99.34 / 100.28 20/12 16:45
Новости
Итоги года New
Публикации
Как рязанцы планируют провести свои новогодние каникулы-2024
Журналист РЗН. инфо пообщался с горожанами и узнал у ту...
3 часа назад
416
Кто создает новогоднее настроение на улицах Рязани?
Рязань начала преображаться к новогодним праздникам.
Вчера 10:01
1 174
Проблема в равнодушии. Областной прокурор о помощи и поддержке инвалид...
Накануне Международного Дня инвалидов прокурор Рязанско...
3 декабря 13:55
11 596
Ректор РГРТУ Михаил Чиркин: информационные технологии — далеко не толь...
В воскресенье, 19 ноября, в Рязанском государственном р...
21 ноября 12:38
18 632
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
Рязанский Кремль
Рязанские Борки
Улицы Рязани
Интервью Павла Малкова
Игорь мурог: моя цель — сделать из РГУ опорный вуз в регионе
Руководитель компании «Мармакс» о покупке «М5 молла»
Все спецпроекты →
В Госдуме предложили сдержать цены на такси в преддверии новогодних праздников
Алгоритмы, определяющие стоимость поездки, нужно скорректировать и не допускать резкого повышения цен при массовом отказе от заказа со стороны водителей.

В Госдуме предложили скорректировать алгоритмы, определяющие стоимость поездки на такси, а также ослабить проверки самозанятых таксистов, чтобы сдержать цены в преддверии новогодних праздников. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на депутата Дмитрия Гусева.

Как отмечается, сейчас ценообразование в такси динамическое: цена повышается в зависимости от превышения спроса над предложением.

По информации водителей, их организованные сообщества в часы пик отказываются от заказов, чтобы сократить предложение и повысить стоимость поездки.

«Считаю, что алгоритмы, определяющие стоимость поездки, должны быть скорректированы и не допускать резкого повышения цен при массовом отказе от заказа со стороны водителей такси», — заявил он.

Депутат также обратился к министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву с просьбой «временно ограничиться мерами предупредительного характера» при проведении проверок соблюдения требований Закона о такси, принятого в 2022 году.

Гусев отметил, что в последние месяцы наблюдается резкий рост цен на такси.