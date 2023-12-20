В Госдуме предложили сдержать цены на такси в преддверии новогодних праздников

Алгоритмы, определяющие стоимость поездки, нужно скорректировать и не допускать резкого повышения цен при массовом отказе от заказа со стороны водителей.

В Госдуме предложили скорректировать алгоритмы, определяющие стоимость поездки на такси, а также ослабить проверки самозанятых таксистов, чтобы сдержать цены в преддверии новогодних праздников. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на депутата Дмитрия Гусева.

Как отмечается, сейчас ценообразование в такси динамическое: цена повышается в зависимости от превышения спроса над предложением.

По информации водителей, их организованные сообщества в часы пик отказываются от заказов, чтобы сократить предложение и повысить стоимость поездки.

«Считаю, что алгоритмы, определяющие стоимость поездки, должны быть скорректированы и не допускать резкого повышения цен при массовом отказе от заказа со стороны водителей такси», — заявил он.

Депутат также обратился к министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву с просьбой «временно ограничиться мерами предупредительного характера» при проведении проверок соблюдения требований Закона о такси, принятого в 2022 году.

Гусев отметил, что в последние месяцы наблюдается резкий рост цен на такси.