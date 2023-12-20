В Дядькове дольщикам долгостроя начали выдавать квартиры в других домах

Проблемный дом в селе включили в региональную «дорожную карту». Застройщика «Бизнестрой» признали банкротом.

В Дядькове дольщикам долгостроя начали выдавать квартиры в других домах или выплачивать компенсацию. Об этом рассказал глава рязанского минстроя Дмитрий Василевский в интервью «Рязанским ведомостям».

По его словам, проблемный дом в селе включили в региональную «дорожную карту». Застройщика «Бизнестрой» признали банкротом.

Отмечается, что несколько лет искали инвестора для достройки дома. В 2023 году нашли. Организация получила положительное заключение Минстроя РФ.

Однако Арбитражный суд Рязанской области затянул рассмотрение дела о передаче новому застройщику из-за возражения кредиторов четвертой очереди. Так, организация не может достроить дом потому, что отсутствует судебное решение.

Кроме того, он отметил, что на контроле находятся еще два дома, которые строятся с нарушением срока. Речь идет о ЖК «Есенин» с застройщиком «Центрстрой» и доме на улице Ленинского Комсомола с застройщиком «Веллком».

Напомним, рязанская прокуратура проверяла проблемную стройку «Бизнесстрой». Руководителя строительной компании осудили за присвоение более восьми миллионов рублей дольщиков.