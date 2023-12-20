В центре Рязани начали спиливать деревья

Для работ сотрудники ДБГ перегородили пешеходный спуск на Лыбедский бульвар.

В Рязани на Право-Лыбедской улице начали спиливать деревья у детского клуба «Феникс». Об этом РЗН. инфо сообщили очевидцы.

К полудню среды, 20 декабря, дирекция благоустройства спилила пять деревьев. Для работ сотрудники ДБГ перегородили пешеходный спуск на Лыбедский бульвар.

В мэрии рассказали, что спиливание деревьев происходит по заявке Водоканала.

«Проводится снос двух деревьев (ветла), произрастающих со стороны дома № 28 по ул. Право-Лыбедской, в охранной зоне водопроводной сети, требующей аварийного ремонта», — рассказали в ведомстве.