В центре Москвы на двух женщин упала глыба льда

Инцидент произошел утром в среду, 20 декабря, рядом со станцией метро «Смоленская».

В центре Москвы на двух женщин упала глыба льда. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ .

Инцидент произошел утром в среду, 20 декабря, рядом со станцией метро «Смоленская».

По информации источника, лед упал на женщин, которые шли рядом с выходом из станции. От сильного удара обе упали. «Одна из них потеряла сознание, но позже начала шевелить рукой», — сказал собеседник издания.

Обстоятельства случившегося выясняются. Первую помощь оказали очевидцы, они же вызвали врачей.