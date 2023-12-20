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В Борках снесли водонапорную башню

В Борках снесли водонапорную башню. Об этом сообщили в пресс-службе «Зеленого сада».

В понедельник, 18 декабря, водонапорную башню, которая осталась от рязанского шпалопропиточного завода, вывели из эксплуатации.

Отмечается, что 32-метровая башня долгое время была ориентиром для уровня высоты будущих зданий. Эксперты и застройщик ориентировались на высоту башни при решении вопроса об оптимальном уровне высоты домов. После принятия решения необходимость в объекте исчезла.

В работах по демонтажу водонапорной башни на территории будущего проекта «Окская стрелка» принимали участие строители и механизаторы застройщика. Общее количество задействованных специалистов составило — 10 человек. Время демонтажа составило 2,5 часа.

«В целях сохранения памяти об истории создания района объект прошлого ожидает частичная реинкарнация. Мы обдумываем возможность символически использовать часть кирпичей башни для въездной группы будущего проекта», — отметили в компании.

Застройщик снял работу по сносу объекта с разных углов, посмотреть это видео вы можете по ссылке.