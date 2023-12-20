Умерла ветеран Великой Отечественной войны Татьяна Шукурова
Ей было 100 лет.
Умерла ветеран Великой Отечественной войны Татьяна Шукурова. Некролог опубликовали «Рязанские ведомости».
Шукурова родилась в 1923 году в Клепиковском районе. Окончив техникум, в 1943 ее призвали на фронт. Она участвовала в боевых действиях в службе воздушного наблюдения, оповещения и связи. После войны долгое время работала в Рязани.
Соболезнования выразили Рязанской городской совет ветеранов и совет ветеранов Железнодорожного района Рязани.