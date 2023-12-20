Сотрудники администрации Рязани присоединились к Всероссийской акции «Елка желаний-2023»

Каждый может принять участие. Для этого нужно снять шар в центре притяжения «Движения Первых» или выбрать на сайте елкажеланий.рф. Акция продлится до конца февраля.

В среду, 20 декабря, мэр Рязани Виталий Артемов и руководители структурных подразделений администрации присоединились к Всероссийской акции «Елка желаний-2023». Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Каждое украшение на елке — это одна детская мечта, которая теперь обязательно сбудется. Сотрудники администрации исполнят желания, среди которых — спортивный инвентарь, конструкторы, музыкальные инструменты.

Акция «Елка желаний» проходит в стране ежегодно по инициативе Президента России Владимира Путина.