Счетная палата Рязанской области нашла нарушение при отлове бездомных животных

На заседании аграрного комитета областной Думы в среду, 20 декабря, были рассмотрены вопросы, связанные с реализацией на территории региона закона «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями Рязанской области по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев». Члены комитета обсудили проект постановления по итогам «правительственного часа», посвященного данной теме, и заслушали информацию Контрольно-счетной палаты Рязанской области о проверке использования бюджетных средств, выделенных муниципалитетам на организацию работы с животными без владельцев.

На состоявшемся в ноябре 2023 года «правительственном часе» парламентарии акцентировали внимание на профилактике случаев причинения вреда здоровью людей, строительстве нового приюта для бездомных собак, льготной стерилизации домашних животных и их регистрации, организации контроля исполнения законодательства. Все эти направления вошли в проект постановления, который будет вынесен на ближайшее заседание Думы.

В информации Контрольно-счетной палаты Рязанской области, которая проверяла использование муниципалитетами субвенций областного бюджета на исполнение полномочий в области обращения с животными без владельцев, был представлен анализ освоения финансов и типичные ошибки, допущенные муниципальными образованиями.

Аудитор счетной палаты Владимир Матренин пояснил, что проверка выявила такие нарушения, как несоблюдение требований законодательства по проведению фото- и видеофиксации мероприятий ОСВВ (отлов — стерилизация — вакцинация — возврат на прежнее место обитания), которые предусмотрены муниципальными контрактами. Также было отмечено, что по итогам финансового года в 4-х районах имелись остатки неиспользованных средств: в одном случае была экономия, в других — отсутствие необходимости отлова. Кроме того, КСП отметила, что зачастую госконтракты на ОСВВ заключаются с учреждениями, расположенными в других регионах за сотни километров.

Обсуждая представленную информацию, члены комитета отметили необходимость четкого исполнения законодательства, более ответственного подхода к организации работы с безнадзорными животными со стороны муниципалитетов.