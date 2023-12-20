Рязанская прокуратура начала проверку из-за невывоза мусора в городе

По итогам ведомством будет дана оценка деятельности ООО «Эко-Пронск», а также принят весь комплекс мер прокурорского реагирования.

Рязанская прокуратура начала проверку вывоза мусора в городе. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что по поручению прокурора области организованы проверки в связи с публикациями в СМИ и сети «Интернет» о несвоевременном вывозе твердых коммунальных отходов с контейнерных площадок.

По итогам ведомством будет дана оценка деятельности регионального оператора ООО «Эко-Пронск», а также принят весь комплекс мер прокурорского реагирования.

Напомним, ранее рязанцы массово пожаловались на невывоз мусора по всему городу.